Казань, , 21:08 — REGNUM В будущем году число рейсов из Казани в Ираклион существенно вырастет, сообщает информационный портал TourDom.ru.

С апреля туры в Грецию, Ираклион, начнет продавать оператор TEZ Tour. Глава PR-службы туроператора Светлана Баранова поделилась подробностями: рейсы будет выполнять Aegean Airlines раз в 10 дней. Она убеждена, что самолеты будут заполняться, так как в Казани туристы проявляют серьезный интерес к Греции. Другие крупные операторы: TUI Россия и ANEX Tour, также будут летать в Ираклион из Казани. Первая компания — с «Уральскими авиалиниями», на чартерах, а вторая — с Azur Air.

Эксперты убеждены, что увеличение числа рейсов позволит ответить на возросший спрос в Казани по указанному направлению.