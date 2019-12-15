Санкт-Петербург, , 21:00 — REGNUM Несколько туроператоров внесут изменения в зимние полетные программы из северной столицы, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Так, например, «Библио-Глобус» в промежуток от 7 января и 7 марта не будет осуществлять рейсы в Анталью, Турция, несмотря на хорошие данные по бронированиями, которые демонстрируют стабильный спрос, а турагентство «Озерки» сократит полеты в Кипр, но добавит их по направлению ОАЭ. Добавили рейсы и в Австрию: авиакомпания S7 полетит в Зальцбург и Инсбрук.

Основатель сети турагентств «Аллоха» Вадим Перерва отметил, что «из ключевых изменений, которые произошли зимой-2020 в полетных программах туроператоров из Санкт-Петербурга, я бы выделил появление туров на Шри-Ланку и Хайнань у ANEX Tour». Еще одно интересное новшество — рейс в Хайкоу, Китай.