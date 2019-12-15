Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Предстоящая игра Doom Eternal при старте получит функцию, которая позволит геймерам центрировать оружие. Соответствующий демонстрационный ролик был опубликован 15 декабря на сайте журнала PC Gamer.

Таким образом, геймеры сразу получит возможность включить классический вид оружия, который присутствовал в оригинальной Doom 1994 года. Геймплейный ролик даёт понять, как он будет реализован в новой игре поулярной серии.

Напомним, подобная опция была добавлена в игру Doom 2016 года уже после релиза, в одном из первых патчей. Релиз Doom Eternal запланирован на 20 марта 2020 года.

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