Москва, , 20:52 — REGNUM Сотрудники казахского лоукостера FlyArystan рассказали, что авиакомпания планирует осуществлять перелеты не только из Москвы, но и из Сочи, Нижнего Новгорода и Краснодара, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Напомним, что скоро FlyArstan будет летать из Нур-Султана в Жуковский, Москва. Однако, как отмечает директор отдела маркетинга компании Жанар Жайлауова: «В целом нам интересны города на расстоянии 4 часов полета от места базирования». Она добавила, что это зависит от аэропортов, так как из-за сохранения низких цен на билеты, им нужны особые условия: близость ко входу и выходу в терминал (чтобы не использовать трапы и автобусы), возможность развернуть борт за полчаса и так далее.

Эксперты добавляют, что при успешной реализации текущих планов, лоукостер может также увеличить свое присутствие и в восточной части России.