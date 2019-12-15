Москва, , 20:41 — REGNUM Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) на своем сайте опубликовало список компаний, которые получат государственные субсидии, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Напомним, что заявки можно было подать с 13 ноября по 2 декабря. Предложением суммарно воспользовались 123 компании, из которых в итоге финансовую помощь получат 110. Таким образом, только 13 туркомпаниям было отказано — из-за неуплаты налогов, неполного пакета документов и перерывах в деятельности в течение двух лет.

В 2019 и 2020 году компании получат суммарно 571 миллион 300 тысяч рублей. Самые крупные выплаты достались ООО «Московский туристический флот» (25 миллионов 721 тысяча рублей), ООО «Водоходъ» (24 миллиона рублей), АО «Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» (более 21 миллиона рублей).