Сакраменто, США, , 20:40 — REGNUM Создатели инди-шутера (шутер — игра, в которой сделан упор на применение огнестрельного оружия) Receiver планируют выпустить продолжение этой необычной игры. Об этом 15 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Студия Wolfire Games уже открыла в Steam страницу проекта. Она сообщила, что релиз Receiver 2 запланирован на «начало 2020 года». Компания также выложила в сеть первый тизер-трейлер продолжения «самого реалистичного симулятора стрельбы из огнестрельного оружия».

Напомним, Receiver представляет собой шутер от первого лица, в котором разработчики попытались реализовать максимально реалистичную механику работы огнестрельного оружия.

Например, в игре каждому шагу перезарядки пистолета соответствует отдельная кнопка на клавиатуре. Во время игрового процесса, основанного на процедурной генерации мира, геймерам предлагается собирать предметы и аудиокассеты с записями, раскрывающими сюжет.

Читайте ранее в этом сюжете: В разработке находится «семь или восемь» видеоигр по Dungeons & Dragons