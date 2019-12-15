Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Президент компании Wizards of the Coast Крис Кокс сообщил, что в ближайшие несколько лет выйдет «семь или восемь» игр, в основе которых будет лежать известная система механик настольных ролевых игр Dungeons & Dragons. Об этом 15 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Он сказал об этом после того, как журналисты напомнили ему о недавних анонсах новых игр в серии Baldur's Gate и Dark Alliance.

«Мы хотим, чтобы у каждой игры был свой взгляд», — сказал Кокс, добавив, что Wizards of the Coast поддерживает те изменения, которые, судя по всему, принесут с собой эти новые проекты.

Он также отметил, что компания не хотела бы видеть ситуацию, при которой каждая игра франшизы пыталась делать «одно и то же» и при этом «всё одновременно».

Напомним, 12 декабря 2019 года Wizards of the Coast выложила в сеть трейлер предстоящей игры Dark Alliance, которую она позиционирует как «духовного преемника» игры Baldur's Gate: Dark Alliance, которая вышла в 2001 году. Она также сообщила, что релиз игры на консолях и ПК запланирован на осень 2020 года.

Игру Baldur's Gate III студия Larian анонсировала в июне 2019 года.

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