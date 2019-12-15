Москва, , 20:17 — REGNUM Туроператоры и другие компании туриндустрии поделились в TourDom.ru, меняли ли туристы свое поведение в пятницу, 13 декабря. Изменения незначительны, сообщается на сайте портала.

Как рассказал PR-директор компании Aviasales Янис Дзенис, «ничего сверхъестественного в пятницу, 13-го, не происходит, во всяком случае с путешественниками». Пресс-секретарь Biletix Григорий Луговой согласен: «Колебания в бронировании авиабилетов по отношению к любой пятнице, 13-го, незначительны — неделей ранее они могут снизиться на 4%, а в следующую — увеличиться на 6%».

В Туту.ру вообще убеждены, что пятница в целом самый популярный день для того, чтобы отправиться в путешествие — и пятница, 13-е, прекрасно вписывается в общей тренд.