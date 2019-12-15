Симферополь, , 19:48 — REGNUM Арки Крымского моста подсветили цветами флага РФ с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, сообщил информационный центр «Крымский мост».

https://twitter.com/Krymsky_bridge/status/1206119033621434368

Отмечается, что в ночь на 15 декабря протестировали подсветку по всей протяжённости моста, которая составляет 19 км. Освещение заработает после открытия железнодорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, Крымский мост является транспортным переходом через Керченский пролив, который соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Он состоит их двух параллельных мостов — автомобильного и железнодорожного. Автомобильная часть была открыта в 2018 году, открытие железнодорожной намечено на 23 декабря текущего года.

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