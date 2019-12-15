Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 19:04 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске прошла необычная выставка кошек и собак. Фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь» 15 декабря показал своих подопечных и любой житель города мог взять домой понравившегося питомца, сообщает телекомпания «Миг».

Все представленные кошки и собаки привиты и стерилизованы. Волонтёры рассказывали посетителям выставки о подопечных, их пристрастиях и характере.

Помимо вручения в добрые руки, волонтёры принимали корм для питомцев. Отмечается. что такие выставки-раздачи ямальские активисты приюта «Право на жизнь» проводят регулярно.