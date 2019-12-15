Рига, , 18:25 — REGNUM Правительство Латвии планирует выплатить в качестве поощрения 29,8 тыс. евро победителям международных олимпиад, 15 декабря пишет портал LSM.

Латвийские школьники побеждали и занимали призовые места на международных олимпиадах по математике, химии, биологии, физике, информатике.

Денежные призы достанутся не только им, но и педагогам, подготовивших ребят. По представлению министерства образования соответствующее решение должен утвердить кабинет министров 17 декабря. Необходимая сумма в бюджете уже зарезервирована.

В общей сложности денежное поощрение и почетные дипломы получат 50 человек.