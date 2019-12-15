Рига, , 18:18 — REGNUM В столице Латвии Риге в ноябре суповые кухни раздали более 16 тыс. порций, сообщает 15 декабря портал LSM.

Отмечается, что порции раздают в четырёх действующих при поддержке Рижской думы кухнях, расположенных в Агенскалнсе, Зиемельском районе и две в центре на улице Кришьяна Барона.

Обратиться за порцией горячего супа может любой желающий, поскольку в этих кухнях у посетителей не требует никаких документов. Кухни с учетом выходных обслуживают около 650 людей в день.