Москва, , 17:27 — REGNUM В Международный день чая в Роспоребнадзоре дали рекомендации по выбору тонизирующего напитка. Об этом 15 декабря сообщается на сайте ведомства.

Специалисты обратили внимание граждан на то, что в первую очередь необходимо тщательно проверить упаковку чая на целостность и отсутствие деформаций, так же она должна быть изготовлена из материалов, которые являются допустимыми для контакта с пищевыми продуктами.

Кроме этого на ней должна быть размещена информация о наименовании продукта, его составе, данных об изготовителе, дате упаковки и массе нетто, сведения о подтверждении соответствия, знак обращения на рынке, условия хранения, срок годности или дата окончания срока годности, способ приготовления.

Качественный чай должен быть изготовлен из листьев, которые должны быть одного цвета, размера и одинаковой скрученности. Ни в коем случае не должно быть крошек, стеблей и прочих посторонних включений. Признаками некачественного чая являются запахи плесени, гари и сырости.

Его необходимо хранить в прохладном сухом защищенном от света месте. А пользой обладает лишь свежеприготовленный чай.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору алкогольной продукции, которую следует выбирать только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию на его продажу. При покупке следует обращать внимание на упаковку — на ней должна быть размещена целая без повреждений федеральная марка. Также бутылка или другая упаковка должны иметь акцизные марки.

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