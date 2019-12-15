Лос-Анджелес, США, , 17:29 — REGNUM Известный голливудский актер Колин Ферт и его супруга Ливия Джуджолли расстаются после 22 лет брака, об этом 15 декабря сообщает Associated Press.

Артисты заверили поклонников, что они остаются близкими друзьями, кроме того их связывают общие дети — у пары есть двое сыновей.

Ферт и его теперь уже бывшая супруга сделали специальное заявление для СМИ о своем расставании, подчеркнув, что подробности комментировать не станут.

Напомним, Колин Ферт известен по многим ярким ролям в кино, его последний крупный успех был в 2011 году, когда он получил премию «Оскар» за главную роль в фильме «Король говорит».

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