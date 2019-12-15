Москва, , 17:04 — REGNUM В Москве погода 19 декабря будет отставать от графика на два месяца, показатели температуры в этот день могут стать самыми высокими за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Самые такие необычные и высокие температуры ожидаются в четверг — от трех до восьми градусов», — сказал он.

По его словам, это будет связано со стыком барических образований — циклона с Запада и антициклона с Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в европейской части России в конце этой недели установилась аномально теплая для этого времени года погода, во многих регионах температурные значения достигнут плюсовых отметок.

В четверг и в пятницу, 19 и 20 декабря, в столице России могут обновиться рекорды суточных значений температуры воздуха, которые могут составить плюс 5,3 градусов.

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