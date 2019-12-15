Уфа, , 16:51 — REGNUM В Башкирии порядка 70% магазинов убрали из продажи снюс, об этом на своей странице в «Вконтакте» написал глава региона Радий Хабиров.

«По снюсам. Из торговых точек, где эта отрава продавалась в пятницу — к субботе около 70% магазинов добровольно убрали ее с прилавков», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, снюс — это измельчённый увлажнённый табак для жевания. По словам экспертов, «мы должны как огня бояться» проникновения снюса в школы. Поэтому, как полагает Починок, закон о запрете снюса нужен, чтобы показать обществу меру ответственности.

Читайте также: Законопроект о запрете всех никотиновых смесей внесен в Госдуму