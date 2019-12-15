Москва, , 16:43 — REGNUM В Москве и Подмосковье в воскресенье, 15 декабря, объявлен «желтый» уровень опасности из-за возможности сильного ветра, дождя со снегом и образования обледенения. Об этом 15 декабря сообщили в Гидрометцентре России.

Данный режим продлится до 16 часов понедельника, 16 декабря. В столичном регионе в воскресенье и в ночь на понедельник ожидается плюсовая температура, значения которой будут колебаться в диапазоне от 1 до 3 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, МЧС предупредило о слабом гололеде, который будет представлять опасность для жителей Подмосковья до утра понедельника, 16 декабря. Как ожидается, неблагоприятные погодные условия сохраняться до 10:00.

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