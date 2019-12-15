Сургут, Югра, 15 декабря 2019, 16:13 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) обильные снегопады привели к тому, что часть полигонов ограничили въезд для выгрузки «КамАЗов» со снегом. На дорогах моментально образуются сугробы — вязнет даже тяжёлая техника. Глава Сургута Вадим Шувалов в своём паблике в социальной сети заявил о необходимости небольшого снегоплавильного предприятия в городе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, специалисты городского хозяйства изучают сейчас опыт других городов. Разработкой проекта «Снегоплавильный пункт» занимается СГМУП «Горводоканал».
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