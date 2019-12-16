Москва, 16 декабря 2019, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM

  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 16 декабря: в 1941 году крымские партизаны сорвали карательную операцию гитлеровцев.

В этот день в 1941 году советские войска освободили город Калинин (ныне Тверь), в 1944 году — заняли венгерский город Шарошпатак.

Читайте ранее в этом сюжете: Война: силы Калининского фронта с обоих флангов зажали немцев. Радио REGNUM