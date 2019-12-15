Киев, , 15:32 — REGNUM Зарплата бывшего депутата Верховной рады Мустафы Найема, недавно трудоустроенного на должность в государственный концерн «Укроборонпром», в декабре текущего года составила более 310 тысяч гривен (или более 830 000 рублей). Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в декларации Найема, опубликованные на сайте национального агентства по противодействию коррупции.

Согласно данным, внесенным в декларацию, по основному месту работы в ГК «Укроборонпром», 2 декабря 2019 года Мустафа Найем получил заработную плату в размере 310 521 гривен.

На заработную плату Мустафы Найема на должности в «Укроборонпроме» обратил внимание экс-депутаты Рады Игорь Мосийчук. Об этом он написал 15 декабря на своем telegram-канале. В частности, Мосийчук отметил, что «министры навзрыд плачут, что у них маленькие зарплаты, а вот Мустафе Найему безразлично и даже премия не нужна».

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ИА REGNUM напоминает, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська пожаловался на низкую заработную плату, которую он получает на министерской должности.

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