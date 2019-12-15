Киев, , 15:13 — REGNUM Защитники обвиняемых в убийстве Павла Шеремета представителей так называемого волонтерского и ветеранского движения Украины являются борцами за «собственную картину мира, целиком построенную на лжи и насилии». Об этом написал 15 декабря на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Андрей Манчук.

Манчук отметил, что в истории с убийством Павла Шеремета нет ничего сенсационного. Эксперт пояснил, что озвученное хорошо известно украинскому обществу. «То, что ультраправые «ветераны» АТО безнаказанно убивают людей за деньги — потому что им покровительствует власть и спецслужбы — это секрет Полишинеля. Ситуация из разряда «никогда такого не было ‑ и вот опять», — поясняет свои мысли журналист.

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Манчук озвучил разницу в ситуации с делом Шеремета. Она состоит лишь в том, что сейчас факты преступлений так называемых героев АТО обнародовали не оппозиционные («пророссийские») журналисты, а «патриотический» глава МВД, с таким же президентом и генеральным прокурором Украины.

«И реакция либеральных друзей Шеремета, которые дружно кинулись на защиту его убийц, вполне объяснима — потому что это обстоятельство подрывает самую основу их идеологических мифов о святых героях священной войны, показывая их в подлинном виде — как психопатических фанатиков, киллеров, грабителей, вымогателей, мародеров и тайных агентов охранки. Так что наша интеллигенция сражается здесь не [за — ИА REGNUM] кучку преступников, а за свою собственную картину мира, целиком построенную на лжи и насилии», — подытожил журналист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр по делам ветеранов Оксана Коляда выразила готовность предоставить ее министерством весь спектр юридической помощи подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. На что украинский юрист Андрей Портнов призвал депутатов Рады инициировать отставку министра.

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