Москва, , 14:09 — REGNUM Дольщики жилого комплекса «Квартал Европейский» в Нижнем Новгороде провели пикет у здания Министерства строительства РФ. Участники возведения проблемного объекта не согласны с выплатой компенсаций за неполученные квартиры по заниженной цене.

Протестная акция была согласована, в ней приняли участие несколько человек. Обманутые дольщики пояснили, что в соответствии с принятым летом федеральным законом их права могут быть восстановлены двумя способами: путем достройки объекта или за счет выплаты компенсаций.

В то же время, дольщикам указанного ЖК практически напрямую предложили готовиться к реализации второго варианта, сообщает портал nn.ru. При этом пикетирующие говорят, что компенсации будут выплачиваться по заниженной цене и на эти средства купить квартиру будет невозможно.

«Нас это не устраивает, поэтому в Москве мы решили напомнить, что Мутко (Виталий Мутко — зампред правительства РФ), приезжая на выдачу ключей Новинкам, неоднократно повторил: всё, что попало в дорожную карту, будет достроено», — отмечает одна из участниц акции.

Как сообщало ИА REGNUM, дольщики этого объекта летом обращались на прямую линию президента России Владимира Путина. Около 50 человек попали в странную категорию дольщиков — люди вложили деньги в строительство офисов, но теперь вряд ли они смогут дождаться своих помещений.

Строительство двух домов второй очереди жилого комплекса не ведётся с начала 2017 года. Деньги в строительство ЖК вложили около 200 человек.