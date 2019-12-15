Калуга, , 14:21 — REGNUM С утра 15 декабря жители Калуги стали массово звонить в городскую управу и в экстренные службы с жалобами на сильный запах газа в домах микрорайонов Турынино, Северный, Кубяка, Маршала Жукова и в других местах областного центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бесхозный газовый кран в многоквартирном доме Onf.ru

Между тем, как рассказал журналистам со ссылкой на информацию, полученную от диспетчера компании «Газпром газораспределение Калуга», городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, причиной появления неприятного запаха стал переизбыток одоранта — отдушки, которая добавляется в газ для того, чтобы можно было быстро найти его утечку.

«Это не опасно. Все заявки отрабатываются, ситуация находится под контролем», — подчеркнул калужский градоначальник

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