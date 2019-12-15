Самара, , 13:52 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рекомендовал предприятиям региона объявить 31 декабря выходным днем. По его словам, власти получили множество обращений от граждан по этому вопросу.

«В этом году празднование Нового года приходится на середину недели. И в мой адрес поступило много обращений от местных жителей сделать этот день выходным. И я обращаюсь к вам с рекомендацией — объявите 31 декабря выходным», — цитирует главу области портал 63.ru.

В то же время Азаров подчеркнул, что все региональные службы экстренного реагирования должны работать в круглосуточном режиме. В государственных и муниципальных учреждениях необходимо наладить дежурства сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов 31 декабря в 2019 году сделали выходным, перенеся рабочий день на субботу. В частности, выходным последний день этого года объявлен в Крыму и на Ставрополье, а также в Кировской и Псковской областях. При этом глава Минтруда РФ Максим Топилин отмечал, что решение о выходных днях должно приниматься заранее и на уровне правительства России в этом году выходной 31 декабря объявить уже не представляется возможным. Отметил, что в регионах, где 31 декабря будет нерабочим днем, граждане выйдут на службу в субботу, 28 декабря.