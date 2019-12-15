Екатеринбург, 15 декабря 2019, 13:48 — REGNUM В Екатеринбурге активисты «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) провели одиночный пикет у здания Законодательного собрания Свердловской области. Общественники выступают против принятия законопроекта о «семейном насилии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По мнению участника мероприятия, за принятие в стране закона о домашнем насилии «ратуют феминистки, иноагенты и ЛГБТ». На плакате было озвучено главное требование: «Не пропустим эту пакость в Россию!».
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Как пояснили в пресс-службе свердловского отделения РВС, есть все основания полагать, что обсуждение законопроекта и попытка в очередной раз внести его на рассмотрение в законодательные органы власти инспирирована «Западом».
По его мнению, введение в законодательство неопределённых норм, которые прописаны в законопроекте, создаст порочную практику «вольного толкования». Также он пояснил, что предлагаемый закон фактически доктринирует презумпцию виновности и нарушает основные законы Конституции.
Как сообщало ИА REGNUM, проект закона размещён на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения. На данный момент под текстом проекта оставлено более 10 тыс. комментариев, подавляющее большинство из которых — против принятия данного закона в России.
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Напомним, что ранее представители родительской общественности неоднократно заявляли, что в тех странах Запада, где принят такой закон, десятки тысяч невиновных людей подвергаются репрессиям, рушатся семьи и всё это отрицательно влияет на демографическую ситуацию.
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