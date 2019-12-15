Луганск, , 12:37 — REGNUM С 10 декабря в так называемой зоне ООС находится группа из западных и украинских журналистов. Об этом 14 декабря сообщается в заявлении офицера пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Ивана Филипоненко, опубликованном на сайте Народной милиции Луганской народной республики.

Группа журналистов, как сообщает источник, приступила к работе 10 декабря. По предварительной информации работа по съемке постановочных сюжетов должна завершится к 25 декабря. Координацией работы журналистов занимаются офицеры пресс-службы так называемого штаба ООС и 74 центра информационно-психологических операций Украины (ИПСО). Также источник называет и СМИ, представители которых присутствуют в зоне ООС — это «ICTV факты», «Радио свобода», «Донбасс реалии», «PVS news hour USA», «ORF Austria».

В народной милиции подчеркивают, что целью работы представителей средств массовой информации является съемка провокационных постановочных сюжетов с целью обвинения Народной милиции республики в несуществующих обстрелах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одной из бригад ВСУ у двадцати военнослужащих был обнаружен гепатит.

Читайте также: В одной из бригад ВСУ у 20 военнослужащих обнаружен гепатит — НМ ЛНР