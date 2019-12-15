Донецк, 15 декабря 2019, 12:31 — REGNUM О совершении суицида военнослужащим вооруженных сил Украины сообщается 14 декабря в заявлении официального представителя Управления Народной милиции Донецкой народной республики.
Инцидент произошел в третьем батальоне 28-й бригады ВСУ. Согласно предварительной информации причиной самоубийства послужили «долги по кредитам по месту жительства» военнослужащего. Согласно информации источника, командир бригады факт самоубийства военного скрыл от командования ООС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рядах ВСУ за минувшую неделю было зафиксировано 25 случаев не боевых потерь раненными.
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