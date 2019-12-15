Дюссельдорф, Германия, , 11:46 — REGNUM Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в германском городе Дюссельдорф кардиолог Торстен Дилл рассказал, как защититься от болезней сердца. Своим мнением на этот счет он поделился в интервью изданию Focus.

По словам Дилла, необходимо придерживаться довольно простых правил, которые касаются питания и занятия спортом.

В первую очередь речь идет о тренировках на выносливость. Дилл поделился, что он ходит по часу три раза в неделю, независимо от погоды. Такие регулярные нагрузки важны для сердца.

Также можно отказаться от лифта и подниматься по лестнице.

Правильная диета в сочетании с физическими упражнениями позволят поддержать стабильный вес, а это очень важно для сердца, которое вынуждено работать под большей нагрузкой при избыточной массе тела.

Обычно, употребление в пищу рыбы и овощей вместо мяса помогает не набирать лишний вес.

Немаловажным фактором является стресс. Именно стресс, зачастую приводит к развитию сердечных заболеваний, так как стресс сопровождается проблемами со сном, употреблением алкоголя, большого количества сладостей, а также курением.