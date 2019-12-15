Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Компания Google назвала десять стран, поездками в которые туристы чаще всего интересовались в поисковике. Об этом сообщает компания Travel & Leisure.

По информации поисковой системы, в 2019 году больше всего запросов было о поездках на Мальдивы, в Японию, на Бора-Бора, в Лас-Вегас, в Мексику, на Аляску, в Новый Орлеан, а также в Калифорнию, Нью-Йорк и Коста-Рику.

Эксперты туриндустрии предполагают, что в 2020 году туристический поток на этих направлениях существенно вырастет, так как судя по поисковым запросам, эти места являются фаворитами у путешественников.