Казань, , 11:47 — REGNUM Брак между двумя трансгендерами официально зарегистрировал один из ЗАГСов города Казани. Об этом 15 декабря сообщает новостной портал KazanFirst.

Пара познакомилась четыре месяца назад и решила узаконить свои отношения. Раньше невеста, Эрика, была мужчиной, а жених, Виктор — женщиной. Оба новобрачных сменили пол, а в момент знакомства ещё находились в процессе изменения внешности.

Для регистрации брака пара обратилась в один из ЗАГСов города Казани. Церемония бракосочетания прошла 12 декабря. Как отметили сами молодые люди, никакого особого отношения к ним со стороны работников ЗАГСа не было и никаких проблем не возникло.

Новоиспечённая супруга Эрика пояснила, что она выглядит как женщина и у неё документы, указывающие, что она — женщина, точно так же и Виктор выглядит как мужчина с документами мужчины. Поэтому никаких проблем возникнуть не могло. В самом ЗАГСе никто из работников ничего не знал, свою «необычность» пара не афишировала.

Молодые люди после свадьбы будут жить в Казани, в долгосрочных планах у пары переезд за границу, в связи с тем, что молодожёны хотят в будущем усыновить детей, а в западных странах к таким парам, как они органы опеки относятся лояльнее.

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