Черкассы, Украина, , 11:05 — REGNUM За самовольное оставление военной части украинский военнослужащий был приговорен военной прокуратурой Черкасского гарнизона Центрального региона к содержанию в дисциплинарном батальоне сроком на один год. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе военной прокуратуры центрального региона Украины.

Сообщается, что солдат контрактной службы самовольно покинул расположение военной части (Черкасская область) в начале января текущего года. Однако в ноябре его задержали в одном из развлекательных заведений города Днепропетровска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Львовской области полицейский был задержан за получение взятки с призывника для признания последнего «непригодным» к службе.

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