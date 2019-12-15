Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина начали доследственную проверку по факту противоправных действий в отношении малолетней девочки, которую мать грозилась выбросить в окно с пятого этажа.

Напомним, инцидент произошел утром 14 декабря на Караваевской улице в Невском районе Санкт-Петербурга. 39-летняя местная жительница в истерике выбрасывала из квартиры в окно различные вещи, а затем, держа двухлетнюю дочь на вытянутых руках, кричала о том, что выбросит и ее, чтобы она «стала ангелом».

Благодаря решительным действиям сотрудников полиции и МЧС трагедию удалось предотвратить — спасатели растянули под окнами батут, а полицейский проник в квартиру и забрал ребенка у матери. В квартире также находился 12-летний сын женщины. Оба ребенка изъяты из семьи.

«В настоящее время женщина помещена в психиатрическую больницу, а дети доставлены в специальное медицинское учреждение», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Проводится доследственная проверка в ходе которой будут выяснены не только обстоятельства случившегося, но и дана юридическая оценка действиям органов опеки и попечительства.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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