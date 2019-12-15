Курган, 15 декабря 2019, 09:19 — REGNUM В Курганском государственном университете изменился состав попечительского совета. В него вошли представители крупных федеральных и региональных компаний, заинтересованные в подготовке квалифицированных специалистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM с пресс-службе главы региона.
С изменением совета начнётся формирование новой модели подготовки кадров.
Для удовлетворения потребностей предприятий в кадрах, под них будут скорректированы учебные планы университета. Преподавателям КГУ придётся стажироваться на производстве, а лучшие сотрудники предприятий будут читать лекции студентам.