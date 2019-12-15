Хельсинки, , 09:34 — REGNUM Первое место по количеству трудовых мигрантов в Финляндии заняли граждане Украины, второе — Эстонии. Об этом 14 декабря со ссылкой на данные финляндской миграционной службы сообщает Yle.

Уточняется, что в прошлом году на работу в страну въехали более 1800 граждан Украины и более 1200 — граждан Эстонии. Основным фактором таких цифр, как сообщает источник, является размер заработной платы. Согласно данным статистического ведомства Эстонии, размер средней заработной платы в стране в третьем квартале текущего года рос быстрее, чем в Финляндии и составил 1397 евро в месяц.

Однако для граждан Украины со средним уровнем зарплаты в 350 евро, заработные платы, выплачиваемые в Финляндии являются привлекательными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Эстонии ввиду неконтролируемого притока трудовых мигрантов из Украины, поступило предложение «чипировать» работников.

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