Челябинск, , 07:15 — REGNUM В Челябинской области идут поиски 17-летней девушки. Анастасия С. не выходит на связь с 8 июня и о её местонахождении до сих пор нет сведений, сообщает областное управление СКР.

Жила она в селе Рождественка Увельского района. Оттуда она уехала в 2017 году. Но уже полгода с родственниками она не связывалась.

СКР завёл уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетней. Основанием стало наличие угрозы её жизни и здоровью. В ведомстве ждут от граждан сигналов о местонахождении потеряшки. Её рост 170−175 см., на вид — 15−18 лет, среднего телосложения, нос прямой. Известно, что девушка носит линзы.