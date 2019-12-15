Лондон, , 01:57 — REGNUM Победительницей конкурса «Мисс мира» в 2019 году стала уроженка Ямайки Тони-Энн Сингх, сообщает 14 декабря Reuters.

23-летняя выпускница университета в американском штате Флорида считает, что победила в конкурсе не благодаря своей красоте. «Я никак не могла бы объяснить это просто красотой, потому что это последнее в списке, если честно», — заявила Сингх.

Девушка заявила о намерении что-то изменить в жизни людей: «Так что, если мы говорим о женщинах … это должно быть что-то, что будет гарантировать, что их дети и дети их детей будут иметь разное качество жизни».

Второе место на конкурсе судьи отдали француженке Офели Мезино, на третьем — Суман Рао из Индии.

Напомним, конкурс «Мисс мира» проводится каждый год с 1951 года.