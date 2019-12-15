Москва, , 01:35 — REGNUM В Северной Осетии оперативники задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову. Следователи подозревают женщину в причастности к убийству, сообщает 14 декабря пресс-служба следственного управления Следственного комитета России.

Как следует из материалов следствия, Швецова в августе 2012 года обратилась в Мосве к главарю преступной группировки уроженцу Грузии Аслану Гагиеву с «заказом» на убийство следователя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Александра Леонова. Позже мужчина был убит бандитами в Москве. Сообщается, что Леонов был бывшим мужем сестры Швецовой.

Напомним, члены криминальной группировки Гагиева причастны к убийствам 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время 24 участника банды приговорены к длительным заключениям, дела в отношении 12 членов рассматриваются судом.

Главарь банды Аслан Гагиев экстрадирован 20 июня 2018 года из Австрии и в настоящий момент находится под стажей.