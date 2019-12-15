Москва, 15 декабря 2019, 00:27 — REGNUM Около пяти тысяч заболевших и 21 погибший — такие данные по эпидемии кори в Фиджи распространил российских МИД. Соответствующее сообщение опубликовала 14 декабря пресс-служба ведомства.

Вирус кори под микроскопом
Вирус кори под микроскопом
Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library

Сообщается, что вспышка опасного вирусного заболевания зафиксирована на юге острова Вити-Леву. Власти проводят санитарно-эпидемологические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших от коре на тихоокеанском острове Самоа достигло 70 человек. Власти провели экстренную вакцинацию населения.

За прошедшую неделю 16 случаев заболевания корью зарегистрировано в Якутии. Все заболевшие — взрослые непривитые, или не знающие о наличии соответствующей прививке граждане.

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