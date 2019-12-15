Москва, , 00:27 — REGNUM Около пяти тысяч заболевших и 21 погибший — такие данные по эпидемии кори в Фиджи распространил российских МИД. Соответствующее сообщение опубликовала 14 декабря пресс-служба ведомства.

Вирус кори под микроскопом Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library

Сообщается, что вспышка опасного вирусного заболевания зафиксирована на юге острова Вити-Леву. Власти проводят санитарно-эпидемологические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших от коре на тихоокеанском острове Самоа достигло 70 человек. Власти провели экстренную вакцинацию населения.

За прошедшую неделю 16 случаев заболевания корью зарегистрировано в Якутии. Все заболевшие — взрослые непривитые, или не знающие о наличии соответствующей прививке граждане.

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