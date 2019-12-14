Москва, , 23:02 — REGNUM В Москве в конце следующей недели температура воздуха может установить новый рекорд за последние 133 лет. Об этом 14 декабря сообщается на сайте «Метеовести».

Синоптики из центра Фобос прогнозируют, что к концу следующей недели из-за влияния мощного атлантического циклона Москву накроет новая волна теплого воздуха, согретого Гольфстримом.

В четверг и в пятницу, 19 и 20 декабря, могут обновиться рекорды суточных значений температуры воздуха, которые могут составить плюс 5,3 градусов.

«Если рекорд 19 декабря ещё на памяти у москвичей — он установлен в 1982 году, то рекорд 18 декабря известен лишь специалистам — он держится с 1886 года!» - отмечают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в европейской части России в конце этой недели установится аномально теплая для этого времени года погода, во многих регионах температурные значения достигнут плюсовых отметок.

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