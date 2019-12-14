Санкт-Петербург, , 21:50 — REGNUM На Манежной площади в центре Петербурга 14 декабря открылась Рождественская ярмарка. Выстрел из мортиры в ознаменование этого события произвел губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Рождественная ярмарка на Малой Садовой улице Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, гостей на ярмарку зазывают глашатаи с пешеходной Малой Садовой улицы, где петербуржцев и гостей города сразу приветствует «Мышиный оркестр», затем горожане встречаются со сказочными фигурами. Героев придумала главный художник ярмарки Алина Корытова.

«Всё это оформление сделали молодые художники. Чего стесняться — идите на сцену! Такая молодежь сделала подарок жителям нашего города, сделали, по-моему, красиво и интересно», — объявил Александр Беглов.

Вместе с Дедом Морозом губернатор осмотрел ярмарку, прошелся вокруг главной елки и катка, то и дело останавливаясь, чтобы сфотографироваться и с детьми, и со взрослыми.

Каток на Кленовой улице будет работать в любую погоду, даже при 10 градусах тепла. Он вмещает одновременно до сотни человек. Там можно взять коньки напрокат, оставить вещи в камере хранения.

У входа на Кленовую улицу расположена главная сцена ярмарки, где каждый день будут проходить разнообразные представления. В день открытия, например, гостей развлекал казачий хор. На стене Зимнего стадиона с началом сумерек каждый час будет разворачиваться 10-минутное 3D-шоу по мотивам рождественских сказок.

«У нас осталось 18 дней до большого праздника. Какой это праздник? Новый год. Я считаю, что город должен встретить его с хорошим настроением, с хорошим, веселым оптимизмом, чтобы наши дети получили подарки, а мы с вами тоже радовались простому семейному счастью, смогли зажечь свечи, нарядить елку желаний в наших домах», — сказал Александр Беглов со сцены ярмарки.

Он призвал петербуржцев помочь детям, оставшимся без родителей, осуществить свои новогодние желания. Сам он срезал с «Елки желаний» на Манежной площади три записки таких детей, а спонсоры ярмарки — по шесть штук каждый.

«Уже хорошо. Если кто-то хочет помочь, тоже может подойти к «Елке желаний» и тоже срезать. Там очень много детишек, которым нужна помощь, необходимо помочь. Если есть желание, подходите!» — объявил градоначальник.

Для малышей на площади работают красочные карусели, ходит сказочный паровоз, открыт дом Деда Мороза и Дом ремесел. В «теремках» по периметру продаются товары из разных регионов России, от Ямала и Сургута до Тамбова и Крыма.

Ярмарка будет работать каждый день до 13 января с 12:00 до 21:00, 1 января она откроется в 14:00. Ожидается, что к 20 декабря новогодние огни зажгут на всех елках Петербурга.

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