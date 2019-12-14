Москва, , 19:55 — REGNUM В субботу, 14 декабря, на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве» прошла презентации новой номинации XVII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — «Мой Дальний Восток». С 2019 года конкурс входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Номинацию «Мой Дальний Восток» проводится при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Глава министерства Александр Козлов отметил, что «Дальний Восток сегодня — территория приоритетного развития. Наша задача — стать экономически развитым регионом с высоким уровнем жизни. Успешно конкурировать с крупнейшими азиатскими экономиками — Китаем, Японией, Республикой Кореей, Сингапуром. И сейчас именно то время, когда талантливые и амбициозные молодые люди могут здесь себя проявить, получить востребованное образование, построить хорошую карьеру».

Номинация включает проекты, направленные на улучшение имиджа Дальнего Востока как территории, благоприятной для жизни и перспективной для профессионального и карьерного развития, поддержку и закрепление молодежи на Дальнем Востоке и расширение представления молодежи о возможностях самореализации в регионе.

«Сейчас, как никогда региону нужны талантливые, амбициозные люди, которые не боятся нестандартных задач, готовые вместе с Дальним Востоком идти вперед. Нужны свежие идеи, мышление, видение, как можно сделать здесь жизнь лучше. И мы создаем для этого условия. При подготовке проекта Национальной программы работала платформа для сбора предложений. 230 тысяч россиян, в основном, дальневосточники откликнулись на этот призыв и рассказали о том, что для них важно. Убежден, что конкурс «Моя страна — моя Россия» тоже соберет значимые и интересные инициативы, вдохновит нашу молодежь на новые свершения», — добавил Александр Козлов.

«Конкурс «Моя страна — моя Россия» ежегодно развивается, расширяется спектр его номинаций. В новом сезоне, который стартовал 2 декабря, их стало уже 20. Введение новых номинаций направлено на то, чтобы максимально охватить весь спектр направлений социально-экономического развития российских территорий. Номинация «Мой Дальний Восток» даст старт проектам по приоритетным направлениям развития страны и Дальнего Востока, откроет новые горизонты для инициативных граждан», — рассказала генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В номинации «Мой Дальний Восток» конкурса «Моя страна — моя Россия» подано уже более ста заявок участников, которые представят свои проекты, посвященные поиску новых технологических и технических решений, разработке транспортных подсистем и внедрению инновационных подходов для развития Дальнего Востока с учетом природно-климатических особенностей региона.

Координатор конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова уточнила, что «заявки на XVII всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» принимаются до 24 февраля 2020 года». «Участники могут представить свои работы в 20 номинациях. Среди новых номинаций — «Мой Дальний Восток», «Моя Арктика» и номинация «Моя страна. Моя Победа», приуроченная к юбилею Великой Победы. В прошлом году количество участников от Дальнего Востока составило 3,9% от общего числа конкурсантов. Надеемся, что в этом году количество участников из регионов Дальнего Востока существенно увеличится».

Основные этапы XVII сезона конкурса:

2 декабря 2019 года — 24 февраля 2020 года — прием заявок на участие в конкурсе;

25 февраля — 1 апреля 2020 года — заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа;

1 апреля — 6 июня 2020 года — очный тур для участников старше 18 лет;

июнь 2020 года — награждение авторов лучших проектов (победителей) на площадке Петербургского международного экономического форума.

Очный тур и награждение участников в возрасте до 18 лет пройдет в рамках тематической смены в Международном детском центре «Артек» осенью 2020 года.