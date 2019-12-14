Нижний Новгород, , 19:29 — REGNUM Депутат Государственной думы Вадим Булавинов подарил главе администрации Балахинского района Нижегородской области Алексею Левковичу баночку с вазелином, соответствующий подарок был преподнесен политику во время церемонии открытия школы в поселке Гидроторф.

«Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать сроки и качество, и подрядчику, вот эту баночку вазелина», — отметил Булавинов, добавив, что подарок чиновнику вскоре потребуется.

Подарок вызвал улыбку у Левковича и он его с удовольствием принял, положив в карман своей куртки. Для каких целей может пригодиться баночка с вазелином, депутат не уточнил.

Напомним, школа в поселке Гидроторф строилась на протяжении двух с лишним лет, задержка строительства составила более одного года, а стоимость проекты была превышена на 80 млн рублей.

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