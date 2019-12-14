Астрахань, , 19:17 — REGNUM Сотрудники ФСИН предотвратили провокацию вновь прибывших заключенных в СИЗО №2 в Астраханской области. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

Инцидент произошел после того, как сотрудники следственного изолятора изъяли у прибывших подследственных запрещенные вещества и предметы. В знак протеста заключенные подожгли простыни и высказывали недовольство условиями содержания в СИЗО.

«Информация о нарушении прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе №2, применении к ним неправомерных действий со стороны сотрудников учреждения не соответствует действительности. Пожаров в учреждении не допущено. Фактов избиения сотрудниками подозреваемых, обвиняемых и осужденных не выявлено», — отметили в пресс-службе УФСИН.

Кроме этого, в ведомстве уточняется, что 14 декабря заключенным было предоставлено право на свидание со своими близкими.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что сотрудники СИЗО №2 Наримановского района Астраханской области 13 декабря избили содержащихся в следственном изоляторе и не оказывают им должную медицинскую помощь. Именно этот факт, по мнению родственников заключенных, послужило причиной акции протеста.

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