Москва, 15 декабря 2019, 03:00 — REGNUM

Война
Война

  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 15 декабря: силы Калининского фронта с обоих флангов зажали немцев.

15 декабря 1941 года силы Калининского фронта с обоих флангов зажали немецкие части в районе Калинина.

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