Иркутск, 14 декабря 2019, 18:26 — REGNUM Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил наиболее пострадавшие от летнего наводнения районы региона — Тулун и Нижнеудинск. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
«Восстановление после летнего наводнения образовательных и медицинских учреждений стало главной темой рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева», — говорится в сообщении.
Кроме этого, в ходе рабочей поездки, осматривая строительство инфраструктурных объектов, временно исполняющий обязанности главы региона заявил о том, что последствия наводнения будут устранены к августу 2020 года.
На данный момент, в Тулунском районе возводятся жилые дома, первые из которых планируется сдать уже в декабре этого года.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 декабря, президент РФ Владимир Путин принял отставку с поста губернатора Иркутской области Сергей Левченко. На пост назначен уроженец Воронежа, экс-руководитель ГУ МЧС по Воронежской области Игорь Кобзев.
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