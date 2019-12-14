Иркутск, , 18:26 — REGNUM Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил наиболее пострадавшие от летнего наводнения районы региона — Тулун и Нижнеудинск. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Восстановление после летнего наводнения образовательных и медицинских учреждений стало главной темой рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ходе рабочей поездки, осматривая строительство инфраструктурных объектов, временно исполняющий обязанности главы региона заявил о том, что последствия наводнения будут устранены к августу 2020 года.

На данный момент, в Тулунском районе возводятся жилые дома, первые из которых планируется сдать уже в декабре этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 декабря, президент РФ Владимир Путин принял отставку с поста губернатора Иркутской области Сергей Левченко. На пост назначен уроженец Воронежа, экс-руководитель ГУ МЧС по Воронежской области Игорь Кобзев.

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