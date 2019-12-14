Ташкент, , 18:13 — REGNUM Регулярное автобусное сообщение «Ташкент-Москва-Ташкент» начнет функционировать с 19 декабря, сообщает Министерство транспорта Узбекистана.

Автобусы с будут отправляться с автовокзала «Ташкент» и в течении трех дней прибудут на автостанцию «Новоясеневская» в Москве.

Регулярность рейсов составит два раза в неделю, стоимость билета — около 95 долларов.

Ведомство сообщает, что установить автобусное сообщение между Узбекистаном и Россией в 2018 году поручил правительству республики президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.