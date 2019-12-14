Рига, , 17:57 — REGNUM В Тинужской волости Латвии на проезжей части дороге найден военный снаряд, об этом 14 декабря сообщила на своей странице в социальной сети Facebook местная жительница Оксана Бондаренко.

«Латвийская армия, это не вы случайно потеряли?», — задалась вопросом Бондаренко.

Вероятно, снаряд был утерян во время марша военной техники Национальных Вооружённых Сил.

Найденный девушкой боеприпас принадлежит шведскому ручному противотанковому гранатомету Carl Gustaf, калибром 84 мм. Снаряд пронумерован и снабжён надписью: «взрывчатое вещество».

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