Рига, , 17:38 — REGNUM У Общественного Латвийского телевидения (ЛТВ) нет средств покупать права трансляции спортивных состязаний, об этом сообщает портал Diena. lv

В ближайший вторник правительство должно принять решение о выделении на эти нужды €211 тыс. 208 из средств зарезервированных в бюджете для непредвиденных расходов. Эта сумма будет израсходована до конца 2019 года.

Общая стоимость лицензий для трансляции международных спортивных состязаний составляет €568 тыс. 666. В качестве дотации на эти цели ЛТВ получило только €355 тыс. 718.

Сегодня речь идёт о приобретении прав на трансляцию соревнований по биатлону, бобслею €20 тыс. €115 тыс. Чемпионата мира по футболу — €60 тыс. Чемпионатов по лёгкой атлетике 6708, Европы по пляжному волейболу — €8 тыс., а футболу — €1 тыс. 500.

На полное финансирование из госбюджета ЛТВ, покинув рекламный рынок, перейдёт в 2021 году.

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