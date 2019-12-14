Москва, , 17:40 — REGNUM В европейской части России в конце недели установится аномально теплая для этого времени года погода, во многих регионах температурные значения достигнут плюсовых отметок. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что с приходом атлантического циклона в эти выходные на территории Санкт-Петербурга дневные значения температуры установятся в районе 2-х градусов тепла.

Аналогичная ситуация ждет и столичный регион, где в субботу температура воздуха будет около 0 градусов, а в воскресенье ожидается дождь и мокрый снег, столбики термометров повысятся до плюс 3 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, погодная аномалия связана с движением мощного атлантического циклона с запада на восток вдоль арктического побережья России. Он несет с собой теплый воздух с Атлантики.

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