Улан-Удэ, , 15:07 — REGNUM Рабочий день 31 декабря перенесён на 28 декабря для госслужащих в Бурятии указом губернатора Алексея Цыденова. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба губернатора.

В сообщении пресс-службы сказано о переносе выходного дня 28 декабря на рабочий день 31 декабря для работников госорганов и учреждений Бурятии. Федеральным органам власти и частным организациям рекомендовано тоже сделать последний день уходящего года выходным для своих работников.

Законопроект, в котором было предложено сделать 31 декабря выходным днём, не меняя при этом общее количество праздничных дней, был внесён на рассмотрение в Госдуму депутатами от ЛДПР.

Министр труда Максим Топилин пояснил, что в текущем году сделать 31 декабря выходным днём централизованно уже невозможно из-за различных графиков работы у граждан, которые планируются заранее. При этом министр отметил, что каждый работодатель может сам решить, делать ли выходным последний день года. После этого в России начался своеобразный «флешмоб» среди регионов, в которых день 31 декабря объявлялся выходным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 31 декабря было объявлен выходным днём в городе Севастополе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе 31 декабря объявили выходным